Nos escolhe Armilar para gerir fundo de 10 milhões para o 5G

O fundo "NOS 5G" foi lançado no final do ano passado e conta com um montante inicial disponível de 10 milhões de euros e período de investimento estimado de cinco anos.

A Nos anunciou esta quarta-feira que estabeleceu uma parceria estratégica com a Armilar Venture Partners para a empresa de venture capital assegurar a gestão do primeiro Fundo de Investimento em startups de base nacional com investigação e desenvolvimento (I&D) em soluções enquadradas no ecossistema 5G.