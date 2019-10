Portuguesa Infraspeak consegue 3 milhões de investimento da Indico

A Indico Capital Partners anunciou um investimento de três milhões de euros na start-up Infraspeak, através de um comunicado.

Após este novo investimento, a Infraspeak garante já um total de 4,6 milhões de euros, um "investimento permitirá à empresa entrar em novos mercados, assim como acelerar o seu crescimento nos mercados em que já se encontra presente como Portugal, Brasil, Espanha, Estados Unidos e Reino Unido, onde já prestam serviço a mais de 25,000 instalações de clientes como os hotéis Intercontinental, Sheraton, Siemens, McDonalds, L’Oreal e Mitsubishi Electric, entre outros", revela o comunicado.

A Indico Capital Partners é uma sociedade de capital de risco portuguesa, gerida por Stephan Morais (ex-administrador executivo da Caixa Capital), Ricardo Torgal (ex-gestor de investimentos na Caixa Capital) e por Cristina Fonseca (co-fundadora e acionista da Talkdesk). "Com 47 milhões de euros já comprometidos, o fundo tem como objetivo identificar, investir e capitalizar as start-ups ibéricas mais promissoras e investe entre 150 mil e 5 milhões de euros por empresa", adianta a Indico no comunicado.

Já a Infraspeak é uma start-up tecnológica, fundada em 2015 por Felipe Ávila da Costa e Luís Martins, que desenvolveu uma plataforma com capacidade para gerir cerca de sete milhões de tarefas de manutenção, que já é usada em vários países.