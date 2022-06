Startup Portugal não consegue preencher 14 vagas em missões ao estrangeiro

Leia Também Web Summit no Rio de Janeiro será "regional", diz Paddy Cosgrave

Leia Também Empresas voltam ao aperto de mão, um tónico para o músculo exportador

Das 70 vagas do ciclo de quatro missões internacionais de negócios Business Abroad, a Startup Portugal tinha 70 vagas para a participação de startups portuguesas em algumas das maiores feiras mundiais de indústria e tecnologia. No entanto, apenas 56 vagas foram ocupada e houve até startups que acabaram por participar em mais do que uma feira, revela o Eco Quando se candidatas a estas vagas e integram as missões, as startups têm direito a despesas pagas de deslocação e de alojamento, acesso a eventos paralelos, consultoria das equipas da AICEP nos países de destino e a sessões de apresentação aos investidores (pitch).As feiras eleitas para este ano foram a Hannover Messe (Hannover, Alemanha), South Summit (Madrid, Espanha), Viva Technology (Paris, França) e Collision (Toronto, Canadá).Na deslocação a Hannover ficou por preencher uma vaga. Em Paris foram deixados três lugares em aberto e no Canadá houve mesmo dez vagas que ninguém aproveito. Só a deslocação a Madrid teve as vagas completas.Para 2023, a Startup Portugal está a preparar várias deslocações, uma delas ao Brasil.