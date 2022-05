Ações da chinesa Hikvision afundam 10% com possibilidade de novas sanções nos EUA

O facto de a administração norte-americana estar a considerar a imposição de novas sanções à empresa chinesa de videovigilância Hikvision pesou nas ações da companhia, que chegaram a desvalorizar 10%.



As ações da Hikvision, a gigante chinesa da área da videovigilância, desvalorizaram 10% na sessão desta quinta-feira, após ser conhecido que os Estados Unidos estão a considerar impor mais sanções a esta empresa. De acordo com a Bloomberg, as sanções poderão ser as mais rígidas já aplicadas a uma empresa chinesa.



Citando fontes próximas do tema, o Financial Times aponta que a administração Biden pondera acrescentar a empresa a uma lista de entidades e pessoas bloqueadas, devido a alegadas violações de direitos humanos na China. Em causa estaria a possibilidade de tecnologia da empresa ter sido utilizada contra uma minoria muçulmana numa região da China, em Xinjiang.

As mesmas fontes apontam que é pouco provável que uma decisão final sobre o tema seja tomada ainda este mês.

A empresa já está na "lista negra" dos Estados Unidos desde 2019, assim como outras sete gigantes tecnológicas chinesas, incluindo a fabricante de smartphones Huawei.



Do lado da Hikvision, foi feito um comunicado onde a empresa salienta que "qualquer potencial ação por parte do governo dos Estados Unidos, como foi noticiado, precisa ainda de ser verificada". "Consideramos que qualquer sanção deverá ser baseada em provas credíveis e com os devidos procedimentos e estamos a ansiar por um tratamento justo e não tendencioso".

Também já chegaram comentários de Pequim. No "briefing" de imprensa desta quinta-feira, Zhao Lijian, porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros da China, frisou que o país "se opõe firmemente às movimentações dos Estados Unidos sobre o uso dos direitos humanos como uma desculpa e a abusar do poder do Estado e da lei doméstica para limitar as empresas chinesas".



A Hikvision está também presente no mercado português desde 2018, tendo inaugurado em março deste ano novos escritórios em Lisboa.