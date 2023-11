Alemã Valantic absorve tecnológica do Porto e instala-se no Metropolis de Matosinhos

Apresentando-se como "empresa líder em consultoria digital e software em Portugal", a Abaco Consulting anuncia que mudou de nome e de sede no nosso país.

Dois anos após ter sido adquirida pela alemã Valantic, a especialista em software SAP é agora Valantic Business Technology Portugal e passou a sua sede do Porto para a Senhora da Hora, Matosinhos.

Está agora instalada no empreendimento Metropolis, que resulta da conversão de uma antiga fábrica em edifício de escritórios, no qual o The Edge Group, em parceria com investidores nacionais, investiu 45 milhões de euros.

Ocupando cerca de mil dos 25 mil metros quadrados do Metropolis, a Valantic tem como vizinhas empresas como a Hitachi Solutions ou a consultora de analítica LTPlabs.

Atualmente, a Valantic Portugal emprega cerca de 160 pessoas em Portugal, nos seus escritórios de Matosinhos e Lisboa, "tendo, no último ano, registado um aumento de 48 pessoas contratadas e cinco regressos", detalha Maria João Oliveira, diretora de Recursos Humanos da empresa, em declarações ao Negócios.

"Com o intuito de dar continuidade ao seu crescimento e reforçar a forte posição que detemos no mercado, pretendemos continuar a reforçar o número de colaboradores durante o próximo ano, de forma a responder à forte evolução nesta área", afirma a mesma responsável.

Sem adiantar números relativamente a novas contratações, sinaliza que os perfis mais desejados são técnicos de SAP e gestores de projeto.

Já em comunicado enviado às redações, esta terça-feira, 28 de novembro, a empresa explica que "estas mudanças, quer do nome da organização, quer dos escritórios, refletem um maior alinhamento com a imagem e marca Valantic enquanto uma das entidades de consultoria com maior crescimento no mercado europeu no setor das TI".

A Valantic Business Tecnhology, destaca, irá incorporar na sua oferta "algumas soluções oferecidas pela Valantic na Europa", algo que, afiança, "tornará a sua posição mais forte internacionalmente, especialmente na área de ‘manufacturing and operations’", tendo sido também criados "centros de excelência em Portugal, em áreas como ‘process mining’, ‘integrated business planning’ e consolidação financeira".

João Moreira, partner & managing director da Valantic Business Technology, diz que "o objetivo desta mudança passa por nos apresentarmos como uma marca mais forte, conhecida a nível europeu e que permita dar continuidade ao crescimento que temos tido nos últimos anos enquanto Abaco Consulting".

"Queremos solidificar ainda mais a nossa posição de liderança nos mercados onde atuamos, oferecendo soluções inovadoras aos nossos clientes e dando as melhores condições aos nossos consultores", acrescenta o CEO da antiga Abaco Consulting,

"Temos como expectativa atingir um crescimento superior à média do nosso sector. Essencialmente, esperamos aumentar a nossa presença a nível nacional, estarmos mais presentes em projetos internacionais e ainda aumentar a nossa ‘expertise’ atual", remata João Moreira.

Sobre o espaço de trabalho em Matosinhos, Maria João Oliveira, human capital director da Valantic Business Technology refere que "o conceito do escritório é leve, aprofundado com a nossa cultura de relações humanas e de envolvimento, daí ser um lugar mais orientado para o modelo de trabalho colaborativo com espaço para lazer, havendo sempre também lugar para o trabalho mais isolado".

De resto, "o modelo híbrido de trabalho continua a ser o que mais se adequa à nossa realidade, não só pelo impacto positivo que tem na vida das nossas pessoas, como também pela própria natureza", conclui Maria João Oliveira.