Alibaba investe 2 mil milhões de dólares na empresa Lazada

A Alibaba anunciou um investimento de mais dois mil milhões de dólares na retalhista online Lazada e uma alteração na liderança da start-up do sudeste asiático.

Reuters

Uma das maiores empresas de tecnologia da China, a Alibaba, comunicou esta segunda-feira, 19 de Março, que vai investir mais dois mil milhões de dólares na Lazada, retalhista online do sudeste asiático, avança a CNBC.



Depois de ter adquirido o controlo da empresa, em 2016, com um investimento de mil milhões de dólares, a companhia liderada por Jack Ma (na foto) aumentou a sua participação na Lazada de 51% para 83% no ano passado, com um investimento de mais mil milhões de dólares na retalhista.

Incluindo o anúncio desta segunda-feira, a Alibaba já investiu, assim, um total de 4 mil milhões de dólares na empresa que opera na Indonésia, Malásia, Filipinas, Tailândia, Vietname e Singapura.

Além do reforço da aposta na Lazada, a Alibaba anunciou esta segunda-feira que a start-up terá um novo CEO: Lucy Peng, co-fundadora da Alibaba, que substituirá Maximilian Bittner. O antigo presidente executivo, em funções desde 2012, vai agora assumir um cargo de consultor sénior do gigante chinês da tecnologia.



A CNBC sublinha que o sudeste asiático é um mercado lucrativo para os ‘players’ do comércio electrónico, com milhões de utilizadores de internet a aumentarem as compras online.



Na sexta-feira passada, 16 de Março, a Alibaba valorizou 0,61% para 200,28 dólares.