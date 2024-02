Após perdas em 2022, Amazon lucra 30,4 mil milhões de dólares no ano passado

A Amazon lucrou 30.425 milhões de dólares no ano passado, valor que compara com prejuízos de 2.722 milhões em 2022, informou esta quinta-feira a gigante tecnológica.A faturação ascendeu a 574.7985 milhões de dólares, uma subida de 11,8% face ao registado no ano anterior.No quarto trimestre, um período-chave devido à época festiva, a Amazon aumentou em 14% as vendas, para os 169,96 mil milhões de dólares. As vendas na América do Norte cresceram 13%, até aos 105,5 mil milhões de dólares, acima dos 102,88 mil milhões antecipados pelos analistas. Também as vendas internacionais superaram as expectativas: 40,24 mil milhões de dólares - uma subida de 17% - contra os 38,96 mil milhões esperados.Os lucros trimestrais ultrapassaram por larga margem as previsões dos analistas ao situarem-se em um dólar por ação em vez dos 0,78 dólares esperados.A animar os investidores, a Amazon prevê alcançar vendas de 138 mil a 143,5 mil milhões de dólares no atual trimestre, sendo que os analistas apontavam para um valor de 142 mil milhões.A empresa estima ainda que os resultados operacionais nos primeiros três meses deste ano se situem entre os 8 e os 12 mil milhões de dólares, com o ponto médio acima dos 9,12 mil milhões esperados pelo mercado.Os números foram bem recebidos pelos investidores e as ações da Amazon avançam 9,2% na negociação "after-hours".Notícia atualizada às 22:05