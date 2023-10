A Novabase acordou com a Conclusion Group, uma sociedade-veículo da "private equity" neerlandesa NPM Capital, a venda da sua participação de 95% na Neotalent, subsidiária de "IT Staffing" por 49,4 milhões de euros, informou esta quinta-feira a empresa tecnológica portuguesa em comunicado à CMVM.O montante a receber pela Novabase poderá ser acrescido de um valor adicional máximo de 950 mil euros, acrescenta a empresa.A operação, explica a empresa portuguesa, "enquadra-se no plano estratégico da Novabase, que tem como objetivo o foco nos serviços de TI nas áreas de Cognitive e Analytics".O negócio deverá ficar fechado nos próximos meses dependente de diversas condições, nomeadamente a luz verde por parte da Autoridade da Concorrência.O acordo prevê ainda que "serão prestados serviços à Neotalent por uma sociedade do grupo Novabase, nos termos e condições previstos no mesmo, a ser pago no termo do acordo, cuja duração máxima poderá atingir os 18 meses".A mais-valia estimada pela Novabase com esta alienação situa-se emtre 21 e 26 milhões de euros.A Neotalent emprega atualmente cerca de 800 colaboradores, e apresentou uma faturação de 47 milhões de euros em 2022.Segundo Álvaro José Ferreira, administrador executivo da Novabase, citado no comunicado, "este acordo acelera a estratégia de crescimento da Novabase, concentrando todos os nossos recursos e energias na expansão internacional do negócio Next-Gen, particularmente nas áreas de Cognitive e Analytics"."Ao mesmo tempo, integrando-se no ecossistema da Conclusion, acreditamos que a Neotalent continuará a operar de forma autónoma, mantendo a suaidentidade e acelerando o seu desenvolvimento como um player nearshore de primeira linha, aproveitando a sua equipa de liderança e de profissionais qualificados", acrescenta.Já o CEO da Conclusion, Engbert Verkoren, igualmente citado, "este é realmente um grande passo para a Conclusion. Ao darmos as boas-vindas à Neotalent no nosso ecossistema, alcançamos a massa crítica necessária para uma capacidade nearshore eficaz. A Neotalent provou ser muito bem-sucedida em encontrar a "pessoa certa para a função certa" em comparação com os concorrentes no competitivo mercado português".A Conclusion comprou recentemente outra empresa portuguesa: a Score Consulting