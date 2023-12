Novabase fecha venda do negócio de recrutamento "tech". Vê mais-valias de até 33 milhões

Leia Também Após Score Consulting, neerlandesa NPM Capital compra Neotalent à Novabase por 50 milhões

A Novabase concluiu a venda do seu negócio de recrutamento em Tecnologias de Informação (TI) ao Conclusion Group por 51,1 milhões de euros, acima do valor inicialmente comunicado."A Novabase -- Sociedade Gestora de Participações Sociais vem [...] informar que concretizou hoje, juntamente com a sua subsidiária indireta Novabase Consulting, a alienação à Conclusion Group do seu negócio de IT Staffing", anunciou, em comunicado, a empresa.A operação foi realizada através da venda de todas as ações, detidas pela vendedora, da Novabase Neotalent, que correspondem a mais de 95% das ações representativas do capital social.O preço fixou-se em 51,1 milhões de euros, acima dos 49,4 milhões de euros inicialmente comunicados.Este valor contempla ajustamentos nos termos de contrato.A este montante pode ainda acrescer "um valor adicional de até 0,95 milhões de euros" ('earn-out'), sujeito ao cumprimento do 'Transitional Services Agreement'(TSA).Através deste acordo, celebrado no contexto da operação, serão prestados serviços à Neotalent por uma sociedade do grupo Novabase, "nos termos previstos no mesmo, a ser pago no trem do TSA, cuja duração máxima poderá atingir os 18 meses".Com a conclusão desta operação, a Novabase estima obter uma mais-valia entre 26 e 33 milhões de euros, "desconsiderando o impacto, ainda imprevisível na presente data, das condicionantes, positivas e negativas da contrapartida final, bem como do potencial 'earn-out'.A Neotalent emprega, atualmente, cerca de 800 colaboradores e faturou 47 milhões de euros em 2022.Já a Conclusion Group é uma sociedade-veículo detida pela 'private equity' neerlandesa NPM Capital.