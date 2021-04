Apple aposta em novos iMac e lança iPad Pro com processador M1 e conectividade 5G

Leia Também Assista em direto à apresentação de novos produtos e serviços da Apple

Leia Também DJ Apple vai reforçar investimento na Alemanha em mais de EUR1 mil milhões

Leia Também Deco avança para tribunal contra Apple por ter programado iPhones para se tornarem obsoletos

Na apresentação de primavera, habitualmente dedicada a novos produtos, a Apple anunciou novos computadores e um iPad Pro atualizado, que já contam com o processador M1, desenvolvido pela tecnológica. Depois dos rumores, a tecnológica divulgou ainda um novo acessório, o AirTag, que poderá ser utilizado para encontrar objetos.Como tem sido habitual nas últimas apresentações, também este evento foi pré-gravado no quartel-general da Apple nos Estados Unidos, devido às restrições da pandemia. Desta vez, Tim Cook assumiu a batuta deste anúncio de produtos a partir dos espaços verdes do campus da tecnológica, com alusões aos esforços da Apple para a área da sustentabilidade.Os anúncios começaram pelo cartão de crédito da Apple, o Apple Card. A tecnológica anunciou algumas mudanças neste cartão, como a possibilidade de cônjuges poderem partilhar e fundir as suas finanças, "construindo uma pontuação de crédito igual". Também os jovens a partir dos 13 anos poderão ser incluídos nos planos familiares do Apple Card, com a possibilidade de definir limites de gastos.Numa altura em que várias tecnológicas estão a apostar nestas operações - desde o Spotify até à Amazon - também a Apple dedica atenção ao tema. O CEO da marca da maçã recordou o papel da Apple Podcasts nesta atividade, que já conta com 15 anos, destacando os milhões de programas já lançados através desta plataforma.Este ano, a aplicação Podcasts vai ter um novo visual, anunciou Tim Cook. A empresa apostará ainda num modelo de subscrição de podcasts, onde será possível "apoiar os criadores de conteúdos a construir os seus negócios". Esta subscrição será lançada no próximo mês, "em 170 regiões".Além dos serviços, a empresa lançou também o acessório AirTag, confirmando os rumores há muito avançados pela indústria tecnológica. De pequenas dimensões, este dispositivo poderá ser "colado" a objetos que o utilizador não pretende perder, como chaves de casa ou computadores, por exemplo. Estes pequenos acessórios, que podem ser personalizados, podem mais tarde ser localizados através da opção "Find My", explicou a empresa.A empresa indicou que também "abriu a rede Find My" a terceiros, para que possa localizar outros equipamentos, mesmo que não sejam da Apple.As encomendas do AirTag arrancam esta semana, com chegada ao mercado a partir de 30 de abril. Estes pequenos equipamentos estarão disponíveis em "packs", de dois ou quatro gadgets.Se ao longo dos últimos anos os iMac têm chegado ao mercado em cores mais sóbrias, o iMac redesenhado, "construído de raiz à volta do processador M1", chegará ao mercado mais colorido, com opções como laranja, verde ou violeta.As cores mais arrojadas nos computadores já fizeram parte da estratégia da empresa: no final dos anos 90 e até ao início do milénio, a tecnológica vendia o iMac G3, com transparências coloridas.Em 2021, a empresa explica que, devido ao processador M1, foi possível reduzir as dimensões deste equipamento, tornando-o mais fino. Numa altura em que o teletrabalho impera, acompanhado por várias chamadas em videoconferência, também este equipamento dá uma maior atenção à webcam, ao incluir uma câmara 1080p FaceTime HD. A Apple defende que, através do processamento de imagem feito por este equipamento, será possível ter uma melhor qualidade de imagem nas chamadas.Pela primeira vez, o TouchID chegará também ao iMac, para que seja possível confirmar a identidade em operações online. O novo modelo contará com um ecrã de 24 polegadas.As pré-encomendas deste novo iMac arrancam a 30 de abril, com chegada ao mercado a partir de maio. Estarão disponíveis duas versões: na versão mais dispendiosa (a partir de 1.719 euros no mercado português) estão disponíveis mais portas USB e uma porta Ethernet.Depois de lançar novos modelos de iPhone com conectividade 5G, na apresentação de outono do ano passado, a Apple apresentou um novo iPad Pro que, além de contar com o M1 no interior e um ecrã de maiores dimensões, também vai ter conectividade 5G.A Apple deixa a ressalva de que as velocidades de ligação à quinta geração de rede móvel estarão, consequentemente, dependentes da ligação disponibilizada pelo respetivo operador de telecomunicações.O M1 integrado nesta nova versão do iPad Pro é o mesmo processador utilizado em equipamentos como o iMac ou o Macbook. A câmara incluída neste tablet também foi atualizada, contando agora com uma câmara de 12 MP. Em relação ao ecrã, este iPad estará disponível numa versão de 11 ou 12,9 polegadas.O iPad Pro estará disponível a partir de 30 de abril, com chegada ao mercado na segunda quinzena de maio, indica a empresa. Os preços variam consoante a dimensão de ecrã, o espaço de armazenamento e a conectividade. No caso de uma configuração com um ecrã de 12,9 polegadas, Wi-Fi e 2 TB de armazenamento, o preço deste equipamento aproxima-se dos 2.400 euros. Já numa versão com um ecrã mais pequeno e 128 GB de armazenamento o iPad Pro ronda os 909 euros.(Notícia atualizada)