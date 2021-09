Apple já tem data para apresentação de novos produtos

Leia Também Apple aposta em novos iMac e lança iPad Pro com processador M1 e conectividade 5G

A habitual apresentação da Apple vai realizar-se na próxima semana, a 14 de setembro. A cumprir-se a "tradição" criada há já mais de dez anos, são esperados novos modelos de iPhone nesta apresentação.Os convites para a apresentação foram divulgados esta terça-feira pela tecnológica liderada por Tim Cook, a exatamente uma semana da apresentação. Este ano é esperado o sucessor do iPhone 12, apresentado no ano passado, o primeiro da linha a contar com conetividade 5G.Desta forma, depois de alterações mais significativas, é esperado que o modelo deste ano tenha pequenas atualizações, nomeadamente a nível de processador e câmara fotográfica.Além de novos membros na família iPhone - ao longo dos últimos anos a empresa tem vindo a apresentar mais modelos, com diferentes dimensões - são ainda esperadas novidades sobre outros gadgets da Apple, como o smartwatch da Apple, ou sobre a crescente aposta da empresa nos serviços.Habitualmente, a apresentação de setembro e a consequente chegada de um novo iPhone ao mercado, algumas semanas depois, alavanca as vendas da Apple no final do ano. Uma vez que o ano fiscal da Apple termina em setembro, as vendas feitas nos últimos três meses do ano são incluídas nos resultados do primeiro trimestre: nesse período, o iPhone totalizou vendas de 65,6 mil milhões de dólares, uma subida de 17% face aos 55,9 mil milhões face ao período homólogo.A apresentação da Apple decorrerá de forma virtual, tal como tem sido feito em ocasiões anteriores devido ao contexto de pandemia. A apresentação arranca às 18 horas de dia 14 de setembro (hora de Portugal continental).