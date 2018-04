Apple apresenta novo robô que destrói 200 iPhones por hora

Chama-se "Daisy" e é o novo robô da Apple que destrói 200 iPhones por hora para conseguir extrair "da forma mais eficiente" material valioso dos dispositivos que podem depois ser reciclados, segundo um comunicado da tecnológica da maçã.





O robô consegue desmontar nove modelos diferentes de iPhone. A máquina vai substituir o "Liam", o primeiro robô de reciclagem da marca, criado em 2016, que também desmontava dispositivos.





A "Daisy" foi apresentada oficialmente na quinta-feira, 19 de Abril, e faz parte de um esforço da empresa para apoiar a reciclagem. Segundo a Apple, o robô consegue recuperar materiais que outros aparelhos não conseguem e com "melhor qualidade".





"Na Apple, estamos constantemente a trabalhar em soluções inteligentes para lidar com as alterações climáticas e preservar os recursos do nosso planeta", afirmou Lisa Jackson, vice-presidente da Apple para o ambiente, citada no comunicado da gigante da tecnologia.





No mesmo comunicado a Apple divulga também que, por cada dispositivo da marca devolvido à empresa, em função do programa "GiveBack", vai fazer uma doação à Conservation International, uma organização não-governamental americana ligada ao ambiente.





Ainda na semana passada a Apple anunciou que todas as suas instalações, como lojas, escritórios e centros de processamento de dados, espalhadas por 43 países, são 100% alimentadas por energia renovável.