iPhone X da Apple foi o smartphone mais vendido no primeiro trimestre de 2018

O iPhone X foi o smartphone mais vendido no primeiro trimestre de 2018, segundo um estudo divulgado pela Strategy Analytics na quinta-feira, 3 de Maio, citado na CNBC. Foram vendidas cerca de 16 milhões de unidades do modelo da Apple. No ínicio deste ano a tecnológica anunciou a redução para metade da meta de produção do iPhone X, diminuindo a estimativa de venda para as 20 milhões de unidades. Um corte sustentado por vendas mais fracas do que o esperado, segundo a Reuters.





Apesar dos cortes na produção, o modelo da Apple conquistou cerca de 5% da quota do mercado mundial no primeiro trimestre de 2018, de acordo com a Strategy Analytics.



O iPhone X foi seguido de perto pelo iPhone 8, que vendeu 12,5 milhões de unidades, e pelo iPhone 8 Plus, com vendas a atingirem os 8,3 milhões de dispositivos. Já o iPhone 7 vendeu 5,6 milhões de unidades, segundo o estudo.





"Pelo segundo trimestre consecutivo, o iPhone X continua a ser o modelo de smartphone mais popular do mundo, devido à junção de um bom design com uma câmara sofisticada e uma ampla presença retalhista para o dispositivo", afirmou Juha Winter, analista da Strategy Analytics, citado na CNBC.





A chinesa Xiaomi viu o seu modelo Redmi 5A, um aparelho de baixo custo, vender cerca de 5,4 milhões de unidades. A empresa oriunda da China anunciou quinta-feira, 3 de Maio, estar a preparar uma oferta pública inicial (IPO, na sigla inglesa) que pode avaliar a empresa em 100 mil milhões de dólares. Esta operação será a maior oferta pública na bolsa de Nova Iorque desde 2014.