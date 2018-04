Instalações da Apple funcionam 100% a energias renováveis

Reuters

A Apple anunciou que todas as suas instalações, como lojas, escritórios e centros de processamento de dados, espalhadas por 43 países são totalmente alimentadas por energia renovável, de acordo com o Business Insider.



A tecnológica da maçã anunciou ainda que nove fornecedores também se comprometeram recentemente a utilizar apenas energias renováveis, elevando para 23 o total de parceiros que já deixaram essa garantia.



"Deixámos claro que, com o tempo, iria tornar-se menos um desejo e mais uma exigência", disse Lisa Jackson, vice-presidente da área ambiental da Apple, citada na Business Insider.

Grandes empresas como a Apple, a Walmart ou a Alphabet têm vindo a tornar-se as maiores compradoras de energia renovável dos Estados Unidos, levando a um crescimento nas indústrias da energia solar e eólica. No ano passado, a Alphabet conseguiu comprar energia renovável suficiente para cobrir todos os seus consumos de electricidade a nível global, de acordo com o Business Insider.

A energia renovável que permitiu à Apple alimentar todas as suas instalações é proveniente de campos de energia eólica nos EUA e de energia solar originária do Japão e de Singapura, segundo o Business Insider.