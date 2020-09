Apple apresenta novos produtos no dia 15. Mas iPhone 12 só em outubro

Não restam dúvidas de que a Apple irá realizar um evento não presencial no próximo dia 15 para anunciar a sua "colheita de outono", na expressão da Phonearena. A própria tecnológica, sediada em San Cupertino (Califórnia), já o confirmou hoje oficialmente.

Mas será que vai revelar os novos modelos do iPhone 12 neste dia? As opiniões dividem-se, já que no website da Apple não são dados quaisquer pormenores, apenas se sabendo que o evento se realiza no Apple Park, com início às 18:00 de Lisboa.

Entre a imprensa mundial, há quem avance - como a CNN - que a empresa liderada por Tim Cook apresentará nesse dia pelo menos quatro novos modelos do iPhone, mas a Bloomberg refere que serão apenas revelados o Apple Watch 6 e o iPad Air 4, provavelmente a par com mais alguns dispositivos.

Segundo a Phonearena, a Apple poderá apresentar também na próxima terça-feira, neste evento online, a nova atualização do iOS 14, preferindo não esperar pelo lançamento do iPhone 12 para poder começar logo a atualizar os seus smartphones – desde os iPhone 6S até ao iPhone 11.

O iOS 14 é a 14.ª versão principal do sistema operativo móvel iOS desenvolvido pela Apple para o iPhone, iPod Touch e HomePod. Foi anunciado na Conferência Mundial de Programadores (WorldWide Developers Conference – WWDC) no passado dia 22 de junho como sucessor do iOS13.

Nessa mesma conferência, a Apple anunciou uma remodelação do ecrã principal dos iPhones, um upgrade nos seus iPods, novidades no Mac, no Siri, na Apple Library e no Apple Watch, entre outras funcionalidades e arquitecturas.

Ontem falava-se – nomeadamente o LeaksApplePro, numa mensagem no Twitter – que a empresa da maçã poderia dar hoje a conhecer o Apple Watch 6 e o iPad Air 4. Mas agora sabe-se que será no dia 15.

A grande questão prende-se com a revelação ou não do iPhone 12. Mark Gurman, da Bloomberg, que tem um forte histórico positivo no que toca a desvendar as datas de produtos da Apple ainda por anunciar, sublinha hoje que espera que sejam apresentados no dia 15 um novo Apple Watch e um novo iPad, mas que o novo iPhone deve ficar para outubro.

O iPhone 12 deverá chegar em quatro variantes, destaca a Business Insider: dois modelos que sucedem ao iPhone 11 e dois outros que substituirão o iPhone 11 Pro e o iPhone 11 Pro Max. As quatro versões deverão ter ecrãs OLED.

Recorde-se que a pandemia levou a Apple a decidir adiar o seu habitual evento anual de inícios de setembro para a segunda quinzena de outubro. A empresa viu-se obrigada a adiar o evento de apresentação da linha 12 do iPhone, compatível com a tecnologia 5G, devido a atrasos na produção do aparelho – decorrentes da covid-19.