Apple deverá apresentar novo iPhone a 12 de setembro

A 12 de setembro as atenções dos consumidores e investidores estarão viradas para o evento de outono da Apple, que deverá incluir a apresentação de novos modelos do iPhone.A cotada mais valiosa do mundo indicou esta terça-feira que o evento de outono realizar-se-á a 12 de setembro em Cupertino, na Califórnia.Os analistas acreditam que a empresa vai tentar cativar novamente os consumidores com várias funcionalidades novas no seu produto-bandeira, o iPhone. Isto depois de as vendas do iPhone terem caído 2,4% no terceiro trimestre fiscal da empresa, penalizadas pela retração no consumo devido à inflação.Além do iPhone, a Apple também deverá apresentar novas versões do iWatch, o seu smartwatch.