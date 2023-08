Números do emprego dão ânimo a Wall Street. Ações ligadas às criptomoedas disparam

Wall Street terminou o dia em alta. Os dados económicos divulgados esta terça-feira dão sustentação para que a Reserva Federal (Fed) norte-americana abrande o ciclo de aumento das taxas de juro. Ou pelo menos assim julgam os investidores...





O industrial Dow Jones ganhou 0,85% para 34.852,67 pontos, enquanto o Standard & Poor's 500 (S&P 500) somou 1,45% para 4.497,63 pontos, a maior subida desde junho.





Por sua vez, o Nasdaq Composite avançou 1,74% para 13.943,76 pontos, alcançando máximos de um mês.





Leia Também PSI iguala segunda melhor série do ano. Mota renova máximos de 2018 com sabor africano

Na frente do pelotão dos ganhos, a Nvidia escalou 4,16%, dando continuidade aos ganhos das últimas sessões após ter reportado resultados e apresentando um "guidance" para o trimestre atual que encantou o mercado. A Tesla saltou 7,65% ainda animada por uma nota de "research" favorável de Dan Ives, da Wedbush Securities publicada sexta-feira. O analista considera que a rede de supercarregadores da Tesla poderá valer 3 a 6% da faturação da empresa em 2030, o que corresponde a 10 mil a 20 mil milhões de dólares.





Por sua vez, a Apple valorizou 2,18% após ter indicado que o seu habitual evento de outono ocorrerá a 12 de setembro. Os analistas acreditam que a "empresa da maçã" irá revelar novos modelos do seu popular smartphone, o iPhone.





Do lado dos ganhos, também as cotadas ligadas ao setor cripto centraram as atenções. A Coinbase somou 14,91%, a Marathon Digital Holdings saltou 28,81% e a Riot Platforms subiu 17,2%.



As ações foram impulsionadas por um decisão favorável de um tribunal norte-americano, que anulou uma decisão do supervisor norte-americano de capitais (na sigla inglesa SEC), obrigando-o a rever uma decisão sobre a conversão de um veículo de investimento para aquele que poderá ser o primeiro fundo negociado em bolsa (ETF, na sigla em inglês) com exposição direta à bitcoin.





Leia Também Dados macro dos EUA e Reino Unido seguram Europa no verde

A dominar o sentimento estiveram os mais recentes dados sobre o mercado de trabalho nos EUA. O número de vagas de emprego no país caiu para 8,83 milhões, renovando mínimos de dois anos, e uma queda maior do que o esperado.





Este número pode ser o dado necessário para uma suavização da política monetária do banco central liderado por Jerome Powell, que já salientou que todas as decisões estão dependentes dos dados que a autoridade monetária vai recebendo.





Assim, os dados sobre as vagas de trabalho "respondem às orações da Fed", já que apresentam sinais de que "a economia está esfriar", defende Ronald Temple, estratega-chefe da Lazard, citado pela Bloomberg.





Leia Também Apple deverá apresentar novo iPhone a 12 de setembro

Após estes dados, no mercado de "swaps", as apostas apontam para uma mudança da política monetária da Fed no primeiro semestre de 2024 com uma redução nas taxas. Os "traders" apostam numa probabilidade de 56% de uma subida de 25 pontos base em novembro, abaixo da probabilidade de 75% estimada há exatamente uma semana.



Antes disso, para a próxima reunião de setembro, o mercado aponta para uma probabilidade de 86,5% de a taxa dos fundos federais se manter inalterada num intervalo entre 5,25% e 5,5%.