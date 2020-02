Apple diz que falhará metas de receitas trimestrais devido ao coronavírus

A Apple indicou esta segunda-feira que estima que as metas de receitas apresentadas a 28 de janeiro não serão cumpridas devido ao impacto da epidemia do coronavírus Covid-19.





Assim, a Apple prevê que existirão constrangimentos à oferta a nível mundial de iPhones, isto apesar de, nota a empresa, as fábricas na China que produzem o smartphone se localizarem fora da província de Hubei, onde se iniciou o surto e a região mais atingida pelo vírus. Esta escassez de iPhones irá afetar as receitas globais da empresa de forma temporária, refere a Apple.



Adicionalmente, a procura no mercado chinês também sofreu os efeitos da epidemia, com todas as lojas da Apple encerradas e as lojas multimarcas que se encontram abertas operam em horários reduzidos e com baixo fluxo de clientes.



Fora da China, frisa a Apple, a procura de produtos e serviços da empresa continuam robustos e em linha com as previsões.



A companhia destaca que o seu negócio é sólido e que estas perturbações são "apenas temporárias".



O comunicado foi difundido num dia em que as bolsas dos EUA se encontram encerradas devido ao feriado do Dia do Presidente, mas as ações da Apple deverão abrir sob pressão na sessão de terça-feira.

A empresa liderada por Tim Cook refere que o regresso ao normal funcionamento das fábricas na China está a ser mais lento do que antecipava.