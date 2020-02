Apple recua após alerta e impede ganhos em Wall Street

O S&P500 vai desvalorizando 0,27% para os 3.371,41 pontos e o Dow Jones perdeu 0,32% para os 29.304,16 pontos. O tecnológico Nasdaq lidera as quedas ao cair 0,35% para os 9.696,56 pontos.

O destaque do dia vai para a Apple que anunciou que iria falhar as metas de receitas trimestrais no período entre janeiro e março, devido aos efeitos do do surto do Covid-19, quer na produção quer na procura na China. A empresa liderada por Tim Cook adiantou que o regresso ao normal funcionamento das fábricas na China está a ser mais lento do que antecipava. As ações recuam 2,7% para 316,17 dólares.



A Apple prevê que existirão constrangimentos à oferta a nível mundial de iPhones, isto apesar de, nota a empresa, as fábricas na China que produzem o smartphone se localizarem fora da província de Hubei, onde se iniciou o surto e a região mais atingida pelo vírus. Esta escassez de iPhones irá afetar as receitas globais da empresa de forma temporária, refere a Apple.



Adicionalmente, a procura no mercado chinês também sofreu os efeitos da epidemia, com todas as lojas da Apple encerradas e as lojas multimarcas que se encontram abertas operam em horários reduzidos e com baixo fluxo de clientes.



O anúncio da tecnológica está a impactar também os seus fornecedores, como a Qualcomm, a Broadcom, a Qorvo e a Skyworks Solutions que perdem entre 1,4% e 2,3%.