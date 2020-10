Apple estará a criar motor de busca que pode fazer frente à Google

A Apple está a desenvolver o seu próprio motor de busca na Internet, avança o Financial Times. Um passo que é dado para proteger a empresa de possíveis choques decorrentes das investigações que estão em curso por parte das autoridades da concorrência, e que podem criar barreiras à colaboração entre gigantes tecnológicas como a Apple e a Google.





De momento, a Google faz pagamentos multi-milionários para assegurar que a sua ferramenta de pesquisa tem um posicionamento de excelência nos iPhone, mas as autoridades da concorrência podem querer pôr fim a este negócio, teme a Apple. Nesse sentido, começou a desenvolver a sua própria versão.





Uma característica discreta que já está presente no mais recente sistema operativo do iPhone, o iOS 14, lançou a suspeita entre vários atores desta indústria de que a Apple está a preparar-se para se tornar concorrente da Google na pesquisa, conta a publicação britânica. Nesta última versão do sistema, a gigante da maçã já mostra os próprios resultados de pesquisa e liga-os diretamente a websites quando solicitado pelos utilizadores.





A Apple mantém o secretismo em torno da situação, mas estas são algumas pistas que se somam a uma suspeita antiga. Há dois anos e meio, a empresa de Silicon Valley contratou o responsável por pesquisa da Google, John Giannandrea, que tem oito anos de experiência a gerir o motor de busca mais popular do mundo. Na altura da contratação, a Apple afirmou que o novo funcionário deveria dedicar-se à área de inteligência artificial e ao assistente virtual Siri.