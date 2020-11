Apple interrompe negócios com a Pegatron devido a trabalho infantil

A Apple suspendeu negociações com a sua fornecedora Pegatron, após descobrir que esta promove a mão de obra infantil na China.





A gigante tecnológica norte-americana divulgou num comunicado que descobriu há algumas semanas que a fabricante classificou de forma errática os seus trabalhadores estudantes, permitindo que estes trabalhassem noites e horas a fio, violando assim o código de conduta da Apple.





Esta violação das regras foi encoberta pelos funcionários da empresa, contudo, depois de apurada a verdade a Pegatron está suspensa enquanto fornecedora da Apple, até que a ação corretiva seja concluída.





A Pegatron e a Apple são parceiras de longa data, trabalhando em conjunto no fabrico dos iPhones. A empresa tailandesa tem sido, ao longo dos anos, alvo de ataques devido à sua forma de operar, algo que se vem agora a confirmar pela Apple.

Conhecida pela sua icónica maçã, a Apple tem trabalhado com a fabricante na criação de novos modelos, com o intuito de expandir a marca na China. Esta suspensão pode, segundo a Bloomberg, não afetar os esforços elencados por dizer respeito apenas a novos negócios.

Leia Também António Amaro de Matos (1933-1920): Os meus quarenta anos de experiência

Com a divulgação deste abuso de poder, a Pegatron viu as suas ações caírem 2,1% só esta segunda-feira (dia 9 de novembro). "As negociações atuais da Pegatron para o fabrico do iPhone não devem ser afetadas. No entanto, é provável que a Pegatron perca alguns pedidos de novos aparelhos da Apple no ano que vem para a Luxshare, que está prestes a tornar-se a fabricante do novo iPhone lançado em 2021", disse o analista da GF Securities Jeff Pu em declarações à Bloomberg.

A Apple repreende há muitos anos os seus fabricantes por práticas desleais, que violam a sua conduta. A preocupação começou em 2010, depois de se terem suicidado diversas pessoas na principal parceira da Apple, a Foxconn. Desde essa altura que a gigante tecnológica tem investigado os modos de operar das empresas com quem cela parcerias, ameaçando, em caso de incumprimento, acabar com o trabalho conjunto.

A Foxconn e a Catcher Technology Co. estavam entre as sinalizadas no passado, por desrespeitarem os regulamentos existentes. Este ano junta-se a estas empresas a Pegatron que, de acordo com a informação apurada pela Bloomberg, está "a trabalhar para corrigir os seus erros" e "está confiante de que irá concluir essas correções em breve", segundo um porta-voz da empresa.

Este desrespeito das normas ocorreu em Xangai e em Kunshan, no leste da China, sendo que os estudantes envolvidos trabalhavam em turnos noturnos, horas extras e em cargos não relacionados com os seus cursos.



Num comunicado citado pela Bloomberg, "ao descobrir esta atividade, retiramos imediatamente os trabalhadores das linhas de produção e trabalhamos com os nossos clientes e especialistas para tomar as providências necessárias para que eles voltassem para as suas casas ou escolas com a devida recompensa", garantiu a Pegatron.