Apple lança nova versão dos seus AirPods já no próximo ano

A Apple está a atualizar os seus AirPods e espera lançar a nova versão já em 2021. Com estes desenvolvimentos a marca pretende destacar-se no mercado e aumentar os seus lucros, através de uma versão melhorada de um dos seus produtos mais icónicos.





A gigante tecnológica está atualmente a trabalhar em dois novos modelos: na terceira edição dos AirPods e na segunda versão dos AirPods Pro lançados no ano transato, de acordo com a informação apurada pela Bloomberg.





Mas as novidades não ficam por aqui, a estes novos dispositivos de áudio juntam-se ainda o mini HomePod e uns novos auscultadores.





O design dos novos AirPods será semelhante ao do AirPods Pro, porém a haste será mais curta e terá borrachas substitutas. A Apple está a apostar num aumento da duração da bateria, contudo, ao contrário dos AirPods Pro, este modelo não irá evitar os ruídos.





A marca pretende, através desta atualização, tornar os seus AirPods mais compactos. Em teste está um novo design mais arredondado que ocupa mais espaço na orelha do utilizador, tal como as versões mais recentes da Samsung, da Amazon e da Google.





Depois de terem sido descredibilizados numa fase inicial, os AirPods tornaram-se um dos maiores sucessos da Apple nos últimos anos. A divisão na qual se incluem faturou no último semestre 6,5 mil milhões de dólares (5,47 mil milhões de euros), um aumento de 70% face aos anos de 2018 e 2019. Este acréscimo pode estar relacionado com o facto de a marca ter deixado de oferecer fones, juntamente com os seus dispositivos móveis, levando assim à compra dos mesmos por parte dos seus utilizadores.



O lançamento dos novos AirPods será realizado no primeiro semestre de 2021 e terá um custo reduzido, segundo a Bloomberg. Lançados pela primeira vez em 2016 e atualizados no ano passado, os AirPods estão atualmente à venda por 159 dólares (139 euros).