Apple lançará função "Tap to Pay" para desafiar Square

A Apple planeia lançar o esperado recurso "Tap to Pay" no iPhone ainda este ano, dando aos comerciantes umaalternativa à tecnologia Square da Block.A opção permitirá que os vendedores aceitem pagamentos através do Apple Pay, cartões de crédito e carteiras digitaissem hardware adicional, disse a empresa em comunicado. O sistema depende da comunicação de campo de proximidade, ou NFC.O plano da Apple, que já tinha sido avançado pela Bloomberg, fez com que as ações da Block caíssem até 3,2% depois do anúncio de terça-feira."Tocar para pagar no iPhone fornecerá às empresas uma maneira segura, privada e fácil de aceitar pagamentos semcontato e desbloquear novas experiências de checkout", afirmou Jennifer Bailey, vice-presidente da Apple Pay e da Apple Wallet, citada no comunicado.A Stripe será a primeira plataforma de pagamento a oferecer o recurso aos clientes, com mais novidades ainda este ano."Seja você um vendedor de um retalhista que dá prioridade à internet ou um empreendedor individual, em breve poderá aceitar pagamentos sem contato num dispositivo que já está no seu bolso: o seu iPhone", diz Billy Alvarado, o diretor de negócios da Stripe, em comunicado.A Apple trabalha no novo recurso desde meados de 2020, quando pagou cerca de 100 milhões de dólares para a startup canadiana Mobeewave desenvolver a tecnologia para smartphones e aceitar pagamentos com o toque de um cartão de crédito.