Apple planeia lançar serviço de subscrição de notícias

David Gray / Reuters

A Apple planeia lançar um serviço pago de notícias. Esta iniciativa surge depois de, no mês passado, a gigante da tecnologia ter adquirido a Texture, uma aplicação que permite aos utilizadores ter acesso a várias revistas, através de um pagamento mensal. Segundo fontes próximas ao negócio, citadas na Bloomberg, a Apple quer fundir a aplicação com o serviço Apple News.



Uma acção que integra a estratégia da fabricante do iPhone em gerar mais receitas com conteúdos e serviços online.



A Texture permite aos utilizadores subscrever mais de 200 revistas por 9,99 dólares por mês. Depois da Apple comprar a aplicação dispensou cerca de 20 dos 100 funcionários da empresa, incluindo assistentes, engenheiros de software e gestores. Juntamente com os empregados da aplicação ainda em funções pretende agora integrá-la no serviço Apple News para criar uma oferta de assinatura "premium" de notícias pagas que deverá ser lançada já no próximo ano, de acordo com a Bloomberg.

A maior empresa de tecnologia pretende apresentar um serviço simplificado de assinatura de notícias e que tenha uma cobertura de várias publicações para que a subscrição da Apple News seja mais atraente aos clientes.



A tecnológica da maçã fez um processo semelhante com a Apple Music, serviço de streaming, ao comprar o negócio Beats Music com meio milhão de assinantes pagos, transformando-o num negócio de 40 milhões de utilizadores, segundo a agência noticiosa.



As vendas da empresa de tecnologia em relação ao sector online cresceram 23%, o que representa 30 mil milhões de dólares no ano fiscal de 2017. A Apple estima que as receitas dos serviços e conteúdos online atinjam os 50 mil milhões de dólares até 2021. Numa recente conferência, a Apple confirmou aos analistas ter um total de 240 milhões de subscrições pagas, o que representa um crescimento de 58%, de acordo com a Bloomberg.