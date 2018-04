Apple lança novo iPhone vermelho

A Apple lançou as novas versões do iPhone 8 e iPhone 8 Plus em vermelho. Uma edição especial em que parte das receitas revertem a favor da luta contra a Sida.

A Apple anunciou esta segunda-feira, 9 de Abril, o lançamento de novas versões em vermelho do iPhone 8 e iPhone 8 Plus, de acordo com a CNBC.





Os aparelhos são idênticos ao iPhone 8 e iPhone 8 Plus, lançados o ano passado, em cinza, prateado e dourado, no entanto, as novas versões têm um acabamento em vermelho. Parte dos lucros vão ser reencaminhados para o combate à sida.





Esta já não é a primeira vez que a Apple lança uma versão em vermelho dos seus aparelhos meses depois de chegarem às lojas. Em 2017, a marca lançou uma versão do iPhone 7 também em cor vermelha, de acordo com a CNBC.