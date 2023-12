Apple suspende vendas de dois "smartwatch" em plena época de compras de Natal nos EUA

Uma disputa em torno de patentes levou a Apple a suspender a venda das mais recentes versões do "smartwatch" da empresa nos EUA, informou a tecnológica em comunicado. Após este anúncio, as ações da cotada liderada por Tim Cook cedem 1,33% para 194,94 dólares.





Em concreto vão ser retirados do mercado os modelos Apple Watch Series 9 e o Ultra 2. Estes dois "smartwatch deixam de estar expostos no site da Apple a partir do próximo dia 21 de dezembro e saem das montras das lojas norte-americanas na véspera de Natal, ou seja a 24 de dezembro.





Atualmente está a decorrer "um período de revisão presidencial, relativamente a um requerimento da Comissão Internacional de Comércio dos EUA sobre uma disputa técnica relacionada com a propriedade intelectual", no que diz respeito aos relógios da marca que contêm recursos de medição de oxigénio no sangue, explica a Apple em comunicado.





Este período de recurso termina no dia de Natal, a 25 de dezembro, mas a tecnológica justifica esta suspensão, por razões de cautela. "A Apple está a tomar medidas, caso a decisão se mantenha". Assim que terminar este prazo, a empresa compromete-se a avançar com mais informações sobre este assunto.





Em outubro, a "International Trade Comission" (ITC) decidiu que a Apple devia suspender a venda do Apple Watch Series 9 e do Ultra 2 por, alegadamente, violar as regras relacionadas com propriedade intelectual.





Contactada pela Bloomberg, fonte oficial da Apple considera que a decisão da ITC é errónea e que deveria ser revertida.





Leia Também Vendas de relógios inteligentes recuam pela primeira vez

Grande parte da faturação que advém da venda de Apple Watch parte destes dois modelos, de acordo com a Bloomberg. A empresa não indica em específico quanto é que o Series 9 e o Ultra 2 geram em receita, no entanto, o agrupamento de produtos em que estão incluídos os "smart watch", consegue gerar 40 mil milhões de dólares por ano.