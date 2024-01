Leia Também Apple já pode aproveitar época de Natal para vender os "smartwatchs" S9 e Ultra 2

A produção dos Apple Vision Pro, os óculos que vão marcar a estreia da gigante tecnológica na realidade mista (real e virtual), decorre a todo o vapor, com a data deOs, avança a Bloomberg. E enquanto não conhecem a luz do dia tudo o que se pode antecipar sobre as funcionalidades do novo "gadget", que abrirá as portas do metaverso, não passam de especulação, embora tenham sido dadas pistas na apresentação oficial em junho.Fontes do setor, citadas pela imprensa internacional, indicam que a Apple vai produzir um lote inicial de 500 mil óculos, com um preço que irá rondar os 3.499 dólares. Há, no entanto, informações de que poderá estar a ser preparada uma versão mais barata , em face das críticas de que foi alvo a marca da maçã, mas a confirmarem-se só estarão disponíveis mais tarde.Segundo Mark Gurnman, da Bloomberg,Os Vision Pro, descrito pela Apple como um produto de "computação espacial", são um equipamento desenvolvido para uso profissional, tem uma câmara tridimensional e um sistema de microfone que permite capturar vídeos e fotografias, autonomia de cerca de duas horas de bateria, além de que os utilizadores vão poder escolher o conteúdo que querem ver apenas com os olhos.", afirmou o CEO da Apple, Tim Cook, aquando da apresentação em junho.