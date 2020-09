Apple Watch 6 ajuda a proteger contra covid e iPad celebra 10.º aniversário com novidades

A Apple apresentou a série 6 do Apple Watch 6, com o presidente da empresa, Tim Cook, a sublinhar que este novo relógio vai além de apenas dizer as horas, sendo uma plataforma para uma variedade de aplicações e serviços.

Nesta sexta geração, o software do Apple Watch (watchOS 7) consegue medir o VO2 máximo, conhecido como VO2 máx. E em que consiste? Trata-se do volume máximo de oxigénio que o corpo consome durante o exercício físico. Quanto maior for o VO2 máximo, mais condicionado está o atleta, como explica o website Ativo.com.

Este novo Apple Watch conta com um processador S6 com melhor desempenho, um ecrã mais luminoso e sempre ativado, e um altímetro para verificar a altitude nas caminhadas.

Outra das novidades é que traz uma funcionalidade de proteção contra a covid-19: irá ajudar o seu utilizador a lavar as mãos corretamente, de modo a diminuir o risco de se ser infetado com o coronavírus.

O Apple Watch 6 irá detetar automaticamente quando estamos a lavar as mãos e irá monitorizar o tempo que demoramos a fazê-lo. O aparelho consegue fazê-lo ouvindo o som da água a correr e da espuma a borbulhar. E para aqueles que são mais impacientes, o smartwatch aconselhará a que continuem a lavar as mãos durante os 20 segundos recomendados.





A empresa apresentou também o Fitness+, um serviço de exercício físico concebido especificamente para o Apple Watch. Estará disponível em finais deste ano e será gratuito durante três meses para quem compre um Apple Watch. O preço do serviço nos EUA será de 9,99 dólares por mês ou 79,99 dólares por ano.

Apple One

O evento prossegue e foi também anunciado o Apple One, pacote de assinatura que abrange todos os serviços da empresa (Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade, Apple News+ e iCloud), com o plano individual a começar nos 15 dólares por mês e o plano familiar com um preço de 20 dólares mensais.

Está também disponível o pacote Premier, que acrescenta o Apple Fitness Plus, News Plus e 2TB de armazenamento na iCloud por 29 dólares/mês.





Os iPad

Chegada a altura dos iPad. Ted Merendino, da equipa deste dispositivo, explicou que o novo iPad 8 recebeu um ‘upgrade’ com o processador A12 Bionic – e que é duas vezes mais rápido do que o laptop Windows e seis vezes mais rápido do que o Chromebook.



O iPad 8, que opera com o sistema iPadOS 14, irá funcionar com uma variedade de teclados, além do Apple Pencil. Esta oitava geração do dispositivo de 10,2 polegadas estará à venda a partir de 329 dólares nos Estados Unidos.



Tim Cook relembrou que o iPad celebra o seu 10.º aniversário e que já foram vendidos 500 milhões de iPads em todo o mundo.



Após o CEO falar foi apresentado o iPad Air 4, um dos produtos mais esperados deste dia. Trata-se de um iPad muito semelhante ao iPad Pro, mas chega numa variedade de cores como o azul, verde, dourado e prateado.



O Air 4 chega com Touch ID e um processador A14 Bionic. Além do mais, confirmou o rumor de que usará o sistema de ligação USB-C. Terá também uma câmara de 12 megapixels na parte de trás com uma melhor estabilização.



Além disso, contará com o apoio do Wi-Fi 6 e 10 horas de bateria. Este tablet começa a ser vendido nos 599 dólares e estará disponível a partir do próximo mês.





(notícia atualizada às 19:32)