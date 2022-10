Aptoide recebe 12 milhões de dólares em parceria com cotada norte-americana

Leia Também Apple vai permitir compras fora da App Store primeiro passo de um relacionamento comercial estratégico entre a Digital Turbine e a Aptoide", com o investimento a aproveitar "a tecnologia de cada empresa para construir produtos de distribuição novos e inovadores para os clientes de operadoras móveis, OEM (fabricantes de equipamentos, ou original equipment manufacturer em inglês), e designers de aplicações da Digital Turbine, abrindo caminho para uma maior cooperação no futuro".

Leia Também Google estreia-se em loja no mundo real este verão

A portuguesa Aptoide - a terceira maior loja de aplicações do mundo, a seguir à Google Play e à Apple Store, com mais de 250 milhões de utilizadores - acaba de receber um financiamento de 12 milhões de dólares.A ronda série B foi liderada pela Digital Turbine, uma plataforma especializada em "apps" e "mobile" cotada no Nasdaq, que comunicou esta quinta-feira o investimento. Da ronda fizeram ainda parte a Faurecia, a Portugal Ventures e o Fundo 200M.Em comunicado, a empresa norte-americana destacou que este é "oO ecossistema do setor das "apps" é grande e complexo, com milhares de milhões de utilizadores e aplicações ativas, explica a Digital Turbine que simplifica o processo de descoberta de apps para os vários "players", desde programadores a anunciantes, através da sua plataforma, instalada em mais de 800 milhões de dispositivos em todo o mundo."No ecossistema de lojas de aplicativos móveis, não existe o conceito de 'Shopify para App Stores'. O nosso investimento na Aptoide proporcionará aos nossos operadores e parceiros uma experiência mais organizada", indicou Bill Stone, CEO da Digital Turbine. "Acreditamos que juntos podemos responder melhor às necessidades em evolução do setor.""A distribuição de aplicações não se limita a apenas alguns 'players'. Os programadores querem escolha e múltiplas opções para a distribuição das suas apps para atingir públicos de todos os tipos, mas muitas vezes são desafiados pelo investimento técnico envolvido nesse esforço", indicou Paulo Trezentos (na foto), CEO e cofundador da Aptoide que se mostrou entusiasmado com esta nova parceria.