As séries e os filmes mais vistos no primeiro ano da HBO Max em Portugal

Passou um ano desde que a HBO Max entrou em terras lusas, substituindo o serviço HBO Portugal. Um ano volvido, os dez filmes mais vistos, segundo a JustWatch - aplicação de serviços de streaming -, incluem nomes como "Batman", que lidera a tabela, ou "Black Adam".



Na tabela figuram também "The Fallout", que conta com Jenna Ortega no papel principal, "Dune", "Elvis" - que retrata a vida do artista Elvis Presley - e "Tenet".



Há ainda espaço para "Don't Worry Darling" - em que o cantor Harry Styles dá vida a Jack Chambers -, "Homem-Aranha" e "King Richard". O fim da lista dos dez filmes mais vistos na plataforma é ocupado por "Parasite", filme sul-coreano que em 2020 venceu os Óscares de Melhor Filme, melhor realização, melhor Filme Estrangeiro e melhor Argumento Adaptado, tornando-se assim o primeiro filme de língua estrangeira a arrecadar o grande prémio.



HBO Max a caminho do fim? Fusão anunciada pela Warner Bros. Discovery preoupa fãs Leia Também



Nos três últimos lugares está "Sherlock", "A Guerra dos Tronos" e a histórica série "Friends".



O catálogo da plataforma de streaming - que já estava em Portugal, mas apenas com o serviço HBO - passou a contar não só com os conteúdos do canal norte-americano HBO e os especiais Max Originals, mas também com conteúdos da Warners Bros, DC ou Cartoon Network.



HBO Max chega a Portugal a 8 de março Leia Também

A subscrição do serviço é de 5,99 euros por mês, sendo que a assinatura anual é de 46,99 euros.