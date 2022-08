HBO Max a caminho do fim? Fusão anunciada pela Warner Bros. Discovery preoupa fãs

JB Parrette, responsável pela área de streaming Warner Bros, referiu aos analistas que "juntar todo o conteúdo foi a única solução encontrada para tornar o negócio viável".





A Warner Bros.Discovery anunciou na quinta-feira que vai juntar os seus serviços de streaming HBO Max e Discovery+ numa só plataforma, após os resultados trimestrais terem ficado muito aquém das expetativas dos analistas. O grupo reportou mais de três mil milhões de prejuízos no segundo trimestre do ano, com as despesas relativas à fusão da Warner Media com a Discovery, em abril, a pesar nos custos da empresa."No que diz respeito ao streaming, a nossa prioridade é lançar uma serviço integrado", afirmou David Zaslav, CEO do grupo.Os contornos da junção das duas plataformas não são ainda conhecidos, não se sabendo sequer se o nome HBO vai continuar a ser usado. Sabe-se apenas que o lançamento do novo serviço, que resulta da combinação dos dois atuais, está previso para o verão de 2023.Contudo, o anúncio associado a uma série de cancelamentos por parte da Hbo Max está a preocupar os fãs do serviço. A polémica acentuou-se após a Warner Bros ter anunciado o cancelamento de dois filmes, o Batgirl e o Scoob!, deixando os utilizadores com medo que os restantes filmes já anunciados tenham o mesmo fim.