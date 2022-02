A HBO Max chega a Portugal a 8 de março, substituindo o serviço HBO Portugal. A WarnerMedia, empresa do grupo AT&T, anunciou o lançamento da plataforma de streaming em 15 novos países, incluindo não só Portugal, mas também Países Baixos ou Polónia, depois do "sucesso" do lançamento em Espanha e Países Nórdicos. Há ainda novos mercados europeus que deverão receber este serviço ainda este ano."O HBO Max é uma nova experiência de streaming que oferece o melhor entretenimento, filmes, séries originais e programação infantil da Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network, Max Originals e mais", diz Christina Sulebakk, diretora-geral da HBO Max para a Europa, citada em comunicado."Estamos muito entusiasmados de confirmar que a 8 de março a HBO Max chega a 15 novos países europeus à medida que continuamos a tornar a plataforma acessível pelo continente e além deste", aponta.Os 15 novos países são: Bósnia Herzegovina, Bulgária, Croácia, República Checa, Húngria, Moldávia, Montenegro, Países Baixos, Macedónia do Norte, Polónia, Portugal, Roménia, Sérvia, Eslováquia e Eslovénia. A HBO Max está atualmente disponível em 46 territórios nos continentes americano e europeu, um número que sobe assim para 61 com os novos lançamentos. Grécia, Turquia e quatro outros países estão planeados até ao final do ano.A HBO Max vai substituir a HBO Portugal, algo que estava anunciado desde dezembro de 2020, mas sem data concreta até agora para esta transição. O anúncio foi feito por Andy Forssell, diretor-geral do conglomerado WarnerMedia, na Web Summit em dezembro de 2020.



Este serviço de streaming vai ter uma subscrição mensal de 5,99 euros em Portugal - um aumento face à atual mensalidade de 4,99 euros da HBO Portugal. "No entanto, de forma a celebrar a chegada da HBO Max, os atuais subscritores da HBO Portugal serão automaticamente migrados para a nova plataforma e irão pagar um preço promocional de 3,99 euros mensais", explica o comunicado da HBO para Portugal. "Esta promoção vai permitir que os subscritores poupem mais de 30% enquanto mantiverem a sua subscrição. Os novos clientes que assinem antes de 31 de março, também terão a oportunidade de subscrever o serviço com este preço mensal promocional", adianta o serviço de streaming.





A transformação em HBO Max introduz ainda no mercado uma subscrição anual, que terá um custo de 46,99 euros.O catálogo da HBO Max contará não só com os conteúdos do canal norte-americano HBO e os especiais Max Originals, mas também conteúdos da Warners Bros., DC ou Cartoon Network.(Atualizada com mais informação)