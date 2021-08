Leia Também Ações de gigantes chinesas como Tencent ou Alibaba afundam com receios de pressão regulatória de Pequim

A Baidu, a tecnológica chinesa responsável por um dos motores de pesquisa mais utilizados no país, estará a planear emitir obrigações no valor de mil milhões de dólares. Segundo a agência Bloomberg, esta poderá mesmo ser a primeira oferta global de dívida feita por uma empresa chinesa desde que Pequim intensificou a pressão regulatória às tecnológicas do país.De acordo com fontes com conhecimento do tema, a gigante da internet estará a planear a emissão de obrigações com maturidade a 5,5 anos e a dez anos, a 83 e a 113 pontos base, respetivamente.Esta operação poderá ser o regresso da Baidu ao mercado de emissões desde o mês de outubro. De acordo com a agência Bloomberg, a empresa terá planos para utilizar estes fundos para "fins gerais" e pagamento de dívida. Nos últimos tempos, a empresa tem desenvolvido esforços para reposicionar-se como uma empresa de inteligência artificial, expandindo-se até mercados como a cloud ou os assistentes digitais.A Baidu não é a única empresa chinesa a emitir "bonds": em julho, também a tecnológica Xiaomi fez uma emissão de obrigações, atraindo mais de 7 mil milhões de dólares.Ao longo dos últimos meses, Pequim tem aumentado o escrutínio às empresas do setor, como é o caso da Didi, da Tencent, do Ant Group ou da empresa de entrega de refeições Meituan. Além do anúncio de multas, as críticas na imprensa estatal também têm sido recorrentes nas últimas semanas, nomeadamente em temas ligado aos jogos, que chegaram a ser descritos na imprensa chinesa como "ópio espiritual".