Regulador chinês planeia multa de mil milhões à gigante de entrega de refeições Meituan

A Meituan, a gigante de entrega de refeições na China, pode vir a enfrentar em breve uma multa no valor de mil milhões de dólares (847 milhões de euros). Esta possibilidade é avançada pelo Wall Street Journal (WSJ) , que refere que está em causa o abuso que a tecnológica terá feito da sua posição dominante no mercado.Para o regulador chinês, ao recorrer à sua posição no mercado, o negócio de outras rivais terá sido afetado, contam fontes próximas do tema ao WSJ.A multa poderá ser anunciada nas próximas semanas, refere o jornal, que nota que poderá ser pedido à Meituan que faça alterações às operações. Além disso, outra prática que também poderá sofrer alterações é a "er xuan yi" - uma tradução possível seria "escolher uma de duas". Desta forma, ao ter de optar em exclusivo por uma empresa, muitos pequenos negócios na China terão sido pressionados a escolher um lado na indústria.A Meituan, sediada em Pequim, opera um mercado online de entrega de refeições com milhões de restaurantes. Ao longo do tempo, a empresa começou a expandir-se para outras áreas, como a venda de artigos de mercearia ou mesmo reservas de hotéis.A Meituan está avaliada em 170 mil milhões de dólares (144 mil milhões de euros), tendo já recebido milhares de milhões de dólares de investidores globais. A empresa é a terceira mais valiosa das cotadas ligadas à tecnologia na China, depois das gigantes Tencent e da Alibaba.