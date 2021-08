Biden quer reunir com líderes da Apple, Amazon e Microsoft para discutir cibersegurança

De acordo com as agências Reuters e Bloomber, os responsáveis de gigantes da tecnologia dos Estados Unidos, como a Amazon, Apple, Microsoft ou a IBM, serão recebidos esta quarta-feira na Casa Branca. Joe Biden, o Presidente dos EUA, terá marcado esta reunião para discutir o tema da cibersegurança.A agência Reuters foi a primeira a avançar pormenores sobre esta reunião, indicando que Andy Jassy, o CEO da Amazon, estará na lista de participantes.Já a Bloomberg indica que Tim Cook, CEO da Apple, e Satya Nadella, CEO e "chairman" da Microsoft, também estarão presentes na reunião, assim como o Arvind Krishna, da IBM. Sundar Pichai, da Google, também terá sido convidado.A reunião chega num momento em que a administração Biden já frisou que a cibersegurança é uma prioridade, depois de ataques informáticos de larga escala. Nos últimos meses foram notícia ataques informáticos de larga escala, como foi o caso do oleoduto Colonial Pipeline, que teve impacto no fornecimento de combustível no país.