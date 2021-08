CEO das big tech prometem a Biden investir milhões em cibersegurança

Leia Também Biden quer reunir com líderes da Apple, Amazon e Microsoft para discutir cibersegurança

O Presidente dos Estados Unidos Joe Biden recebeu esta quarta-feira na Casa Branca os líderes de várias grandes tecnológicas, com destaque para a Google, Apple, Amazon ou a IBM. Além das empresas deste setor, Biden recebeu também os líderes ligadas à área da energia, banca, seguros e educação. E um ponto dominou a agenda da reunião: a cibersegurança.A Casa Branca tem focado atenções nesta área, com Biden a emitir uma ordem executiva, em maio, onde prometeu modernizar a defesa do Governo federal e melhorar a área da segurança.Os ataques informáticos de larga escala sucedem-se, afetando cada vez mais setores. No caso dos Estados Unidos, o país tem sido alvo de ataques de grandes dimensões, como foi o caso do ataque ao oleoduto Colonial Pipeline, em maio, que teve impacto na distribuição de combustível no país. Além disso, sucedem-se notícias sobre ataques de ransomware no setor da saúde, por exemplo, que paralisam sistemas de hospitais tanto nos Estados Unidos como na Austrália.Perante este cenário, Biden reuniu os líderes de diversas empresas, num encontro onde Tim Cook, da Apple, Sundar Pichai, da Google, Satya Nadella, da Microsoft, ou Andy Jassy, da Amazon, estiveram presentes.Segundo o jornal Financial Times, Joe Biden salientou que "a maioria das infraestruturas críticas do país é detida e operada pelo setor privado". Desta forma, o Presidente norte-americano considerou que "o Governo federal não pode responder a este desafio sozinho".Após a reunião, a Casa Branca anunciou que o National Institute of Standards and Technology vai trabalhar com as diferentes empresas para fazer melhorias "na cadeia de produção de software" e ainda responder a desafios que sejam encontrados em alguns serviços.Pela voz de Sundar Pichai, o líder da Google, a empresa comprometeu-se a participar nesta iniciativa e trouxe uma aposta para a mesa: a gigante da internet está disposta a investir mais de 10 mil milhões de dólares na área da cibersegurança ao longo dos próximos cinco anos. Uma vez que os recursos humanos também são escassos, a empresa prometeu ainda formar mais 100 mil pessoas nesta área da segurança.E não foi caso único. Também a IBM prometeu treinar mais 150 mil pessoas na área nos próximos três anos. O compromisso foi assumido pelo CEO Arvind Krishna.Já a Microsoft -- que também foi alvo de um ataque informático em março deste ano -- apontou para um investimento de 20 mil milhões de dólares em cibersegurança, nos próximos cinco anos. São quatro vezes mais do que o atual montante alocado a este segmento pela tecnológica de Redmond.A Apple não se comprometeu com um valor fechado, mas garantiu que vai estabelecer um programa focado na área das melhorias da segurança. A Amazon, agora liderada por Andy Jassy, prometeu que irá disponibilizar de forma gratuita ao público o mesmo treino de consciencialização sobre a segurança que disponibiliza aos seus empregados.Fora das principais tecnológicas, tanto a Code.org como a Girls Who Code vão criar iniciativas para trazer mais pessoas para a área da segurança.