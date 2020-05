Masroor Siddiqui, CEO da Naya Capital Management, adianta estar satisfeito por investir na Bolt, numa fase em que a empresa "se estabeleceu como um dos participantes mais competitivos e inovadores da mobilidade global".



"Acreditamos que a empresa está a ajudar a promover uma mudança fundamental na forma como os consumidores interagem com a infraestrutura de transportes nas cidades e aguardamos ansiosamente pela continuidade da execução da sua visão estratégica", remata.



Para além do serviço de boleias, a Bolt vai aproveitar este financiamento para alargar a sua influência na distribuição de alimentos, através da Bolt Food, lançada nos últimos meses. A empresa tem ainda outro serviço de entregas, o Bolt Business Delivery, que ajuda os fornecedores que necessitam de um parceiro de distribuição a realizar entregas no próprio dia.



Atualmente, a empresa da Estónia opera em mais de 150 cidades na Europa e em África.

"Estamos contentes por receber o apoio de investidores que apoiam a nossa visão de longo prazo e não entram nos gastos irracionais que se tornaram tão comuns em Silicon Valley", disse Markus Villing, em comunicado, acrescentando que "estou mais confiante do que nunca de que a nossa eficiência e localização são uma vantagem fundamental nesta indústria de serviços baseada na demanda. Isto permite-nos continuar a oferecer um transporte acessível a milhões de clientes e mais lucro para os nossos parceiros no mundo após a covid-19".