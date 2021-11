Britânica Amino Communications instala-se na Maia

Sediada em Cambridge e com escritórios em Hong Kong, Burlingame (EUA) e Londres, a subsidiária portuguesa desta especialista em serviços de IPTV (TV pela internet), com mais de 10 milhões de aparelhos espalhados por 65 países, transferiu-se da ANJE, no Porto, para o Tecmaia.

Britânica Amino Communications instala-se na Maia

Rui Neves ruineves@negocios.pt 12:30







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante A história da britânica Amino Communications em Portugal começou há meia dúzia de anos, aquando da aquisição da empresa norte-americana Entone Technologies, que possuía um pequeno escritório de suporte técnico no Porto, na sede da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE) , constituída por dois funcionários. "A escolha de Portugal para este escritório deveu-se numa primeira fase a razões aleatórias, tais como localização geográfica privilegiada da cidade do Porto - aeroporto próximo e voos ‘fáceis’ para a maioria dos países europeus -, e, numa fase posterior, à mão de obra especializada disponível no nosso país", contou ao Negócios o customer manager da Amino em Portugal, Pedro Torres. "Recentemente, devido a algumas alterações de logística na equipa, foi necessário encontrar uma nova casa para a mesma", tendo a escolha recaído no Parque de Ciência e Tecnologia da Maia (Tecmaia), revelou Pedro Torres. "O Tecmaia tem uma localização geográfica ideal para todos os membros, assim como a infraestrutura adequada para o desempenho das nossas funções", justificou. A Amino Communications portuguesa é atualmente formada por quatro profissionais, que formam a equipa de suporte técnico da multinacional para a região EMEA (Europa, Médio Oriente e África). A subsidiária portuguesa da Amino não prevê fazer mais contratações no curto prazo. "Acontecendo a médio prazo, será sempre em perfis de engenharia eletrónica e de redes", sinalizou o mesmo gestor. Com sede em Cambridge, no Reino Unido, para além de Portugal a Amino Communications tem escritórios em Londres, Hong Kong e Burlingame (Estados Unidos), apresentando-se como especialista mundial em serviços de IPTV (Internet Protocol Television - é um método de transmissão de sinais televisivos através da Internet). "Uma das principais características da empresa é a constante inovação dos seus produtos e soluções para nos mantermos competitivos num mercado bastante concorrido a nível mundial", enfatiza Pedro Tores. Quanto à equipa que lidera no Tecmais, Torres explica que esta serve de "suporte técnico" e "tem como responsabilidade trabalhar junto dos clientes para entregar um serviço de qualidade", garantindo que "o suporte técnico é mesmo uma das facetas diferenciadoras da Amino Comunnications", que tem no seu portefólio clientes como a PCCW de Hong Kong, a Cincinnati Bell dos Estados Unidos ou a T-Mobile dos Países Baixos. Cotada na Bolsa de Londres, a tecnológica britânica afiança que tem mais de dez milhões de aparelhos espalhados por 65 países. Saber mais amino communications iptv tecmaia pedro torres

Britânica Amino Communications instala-se na Maia









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Britânica Amino Communications instala-se na Maia O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar