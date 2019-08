Bruxelas investiga Libra do Facebook. Moeda apresenta perigos à concorrência

O projeto da moeda digital do Facebook anunciado por Mark Zuckerberg, um dos fundadores da rede social, em junho deste ano, está a ser escrutinado pelas entidades que vigiam a concorrência na União Europeia, segundo a Bloomberg. Os reguladores estão neste momento a "investigar um comportamento potencial de anticoncorrência" da Libra.









moeda digital representaria um modo de pagamento alternativo aos circuitos bancários tradicionais, ao permitir às pessoas que estão privadas do acesso a serviços bancários a possibilidade de transferir dinheiro e aceder a alguns serviços e produtos na internet. Continuar a ler A autoridade adiantou que a Libra representa um potencial desafio que os reguladores monetários nunca enfrentaram, uma vez que não conseguiriam nem controlar, nem gerir a moeda digital. O Facebook prometeu colmatar as falhas antes de lançar a Libra - um processo que se poderá arrastar durante muito tempo.



A investigação sobre a moeda levanta uma outra questão relativa ao facto de como o Facebook poderá usar indevidamente o seu conhecimento e o seu poder para enfraquecer outras aplicações rivais.



O objetivo da empresa liderada por Mark Zuckerberg era estrear a Libra no próximo ano.





Num documento datado do início do mês, os reguladores expressam preocupações com a proposta de sistema de pagamento que pode colocar várias restrições à concorrência. No projeto apresentado pelo Facebook, a