Mnuchin: Libra do Facebook está muito longe de poder ser aprovada. França quer bloquear moeda

O secretário do Tesouro dos EUA disse que a nova moeda digital proposta por Mark Zuckerberg ainda tinha um longo caminho por percorrer para ser aceite. Também hoje, o primeiro-ministro francês disse que ia bloquear a sua entrada na Europa.

Steven Mnuchin disse que os EUA estiveram em conversações com a equipa que desenvolveu o projeto da Libra do Facebook, e para ser aprovada na maior economia do mundo, "tem que corresponder a condições muito sérias", para garantir que não seja usada em financiamento terrorista ou lavagem de dinheiro.





O secretário do Tesouro norte-americano adiantou que para além de não se alinharem com as condições definidas, não planeiam sequer fazê-lo. "Acho que ainda têm um longo caminho pela frente", concluiu.