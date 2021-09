Bruxelas quer combater lixo eletrónico com proposta para carregador único para "gadgets"

Leia Também Garantias dos produtos aumentam para três anos

Bruxelas quer que os dispositivos eletrónicos utilizem o mesmo carregador, seja um smartphone, tablet, máquina fotográfica ou uma consola. A Comissão Europeia já havia mencionado a vontade de uniformizar os diferentes tipos de carregadores, avançando agora com uma proposta concreta, na revisão da Diretiva Equipamento de Rádio.Nesta proposta de legislação para criar um carregador comum, Bruxelas defende a harmonização da porta de carregamento e da tecnologia de carregamento rápido, propondo que os vários equipamentos passem a utilizar uma ligação USB-C. Esta é uma opção que já é utilizada para carregar vários tipos de equipamentos, com especial presença na área dos smartphones.A Comissão Europeia descreve a proposta como "um passo importante no combate aos resíduos eletrónicos e aos inconvenientes para os consumidores provocados pela multiplicação de carregadores diferentes e incompatíveis para dispositivos eletrónicos". Ainda assim, a instituição europeia reconhece o trabalho feito ao longo dos últimos anos, que "já resultaram na redução do número de carregadores de telemóveis de 30 para três na última década", mas que ainda não se materializaram numa "solução completa".Além desta solução comum, Bruxelas deixa também em cima da mesa uma proposta para desagregar a venda de carregadores da venda de dispositivos eletrónicos. Ao longo dos últimos anos várias marcas de smartphones, nomeadamente a Apple ou a Samsung, já estão a vender os seus equipamentos sem um carregador na caixa, justificando a decisão com questões ambientais.Bruxelas acredita que este tipo de medida poderá melhorar a conveniência dos consumidores e reduzir a pegada ambiental que está associada à produção e eliminação de carregadores."Já chega de frustrações para os consumidores europeus devido aos carregadores incompatíveis que se acumulam nas suas gavetas. Demos muito tempo ao setor para encontrar as suas próprias soluções, chegou o momento de tomar medidas legislativas para um carregador comum", indica Margrethe Vestager, citada em comunicado do executivo europeu. "É uma importante vitória para os nossos consumidores e o nosso ambiente, e está em consonância com as nossas ambições ecológicas e digitais."Os carregadores alimentam todos os nossos dispositivos eletrónicos essenciais. Com cada vez mais dispositivos, vendem-se cada vez mais carregadores que não são intercambiáveis nem necessários. Vamos acabar com isso. Com a nossa proposta, os consumidores europeus poderão utilizar um carregador único para todos seus dispositivos eletrónicos portáteis — um passo importante para aumentar a conveniência e reduzir os resíduos", indica o Comissário Europeu Thierry Breton, responsável pelo Mercado Interno.O comunicado de Bruxelas frisa que esta proposta para a revisão da Diretiva Equipamento de Rádio terá agora de ser adotada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho através do processo legislativo ordinário (codecisão).Uma vez que são necessárias adaptações por parte do setor, a Comissão Europeia refere que este "terá muito tempo para se adaptar antes da entrada em vigor graças a um período de transição de 24 meses a contar da data de adoção."Bruxelas estima que cada europeu tenha em casa três carregadores de telemóveis - usando apenas dois com regularidade. Estima-se que os carregadores eliminados e não utilizados representem até 11 mil toneladas de resíduos eletrónicos por ano.Apenas no mercado dos smartphones, há pelo menos três tipos de carregadores diferentes - com ligação a porta USB-C, USB micro-B e Lightning, este último usado nos equipamentos da Apple.