Apple dá bónus de mil dólares a trabalhadores das lojas

Os trabalhadores das lojas da Apple vão receber um bónus no próximo mês, que poderá chegar até aos mil dólares, o equivalente a 852 euros. A informação é avançada pela agência Bloomberg , que cita um memorando interno.A atribuição deste bónus aos trabalhadores das Apple Store, que estão espalhadas um pouco por todo o mundo, é um tipo de movimento raro por parte da tecnológica norte-americana. A última vez que a empresa atribuiu alguma recompensa aos empregados foi em 2018, quando concedeu 2.500 dólares em ações da empresa a uma boa parte dos empregados.Segundo a agência, este bónus poderá ser atribuído este mês de outubro, como uma espécie de recompensa pelos trabalhos prestados durante o contexto de pandemia. A empresa fechou a maior parte das lojas que detém devido às restrições implementadas em diversos países para conter a propagação da covid-19. A confirmar-se a atribuição deste bónus, que será transferido de uma única vez, representa um esforço da empresa de Tim Cook para retomar as operações de retalho após um período mais acidentado.O bónus de mil dólares será atribuído aos trabalhadores das Apple Store que tenham sido contratados até dia 31 de março. Quem se juntou à empresa após essa data receberá metade do valor, cita a Bloomberg, que à atual conversão ronda os 426 euros.Com a época das compras de Natal a aproximar-se, haverá ainda um bónus para os trabalhadores sazonais, na ordem dos 200 dólares (cerca de 170 euros).Esta recompensa será também extensível aos trabalhadores Apple Care, o serviço de reparações da empresa, e aos trabalhadores responsáveis pelas vendas online.As indicações associadas a este bónus acontecem num momento em que a Apple está prestes a fazer chegar novos equipamentos às lojas. A tecnológica apresentou na semana passada a linha iPhone 13 , com os smartphones a chegaram ao mercado esta sexta-feira, dia 24 de setembro.A Apple não é a única tecnológica a atribuir recompensas monetárias aos trabalhadores devido ao contexto de pandemia. Em julho deste ano foi divulgado que a Microsoft iria atribuir um bónus de 1.500 dólares (cerca de 1.280 euros) aos trabalhadores para "reconhecer o ano fiscal único e desafiante" que a tecnológica de Redmond completou nesse mês.