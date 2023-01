CEO da Apple pede corte de 40% na sua remuneração este ano

Leia Também Apple prepara-se para começar a produzir os próprios ecrãs em 2024

O ano de 2023 traz um corte de 40% na remuneração do CEO da Apple, Tim Cook. O ajuste foi feito a pedido do próprio, após criticismo por parte dos acionistas.Tim Cook receberá cerca de 49 milhões de dólares (cerca de 45 milhões de euros) este ano, valor que compara com os 84 milhões recebidos em 2022 (cerca de 77 milhões de euros), decidiu o comité de remuneração da gigante tecnológica, segundo comunicou a empresa ao regulado r.Nestes 49 milhões estão incluídos os três milhões de dólares em salário e os seis milhões em bónus, tal como aconteceu no ano que acaba de terminar. O que muda, de acordo com o Financial Times, é a dimensão do pacote de ações atribuído ao CEO, que em 2022 chegou aos 75 milhões de dólares.Segundo a empresa fundada por Steve Jobs, a maioria dos acionistas aprovou o pacote remuneratório atribuído a Tim Cook, mas a percentagem recuou face a anos anteriores. Ao Financial Times, alguns dos acionistas que se mostraram contra a atribuição do valor pago ao CEO da gigante tecnológica "referiram de forma consistente a dimensão e estrutura dos prémios em ações concedidos a Cook como a principal razão".Os acionistas querem ver os incentivos de Tim Cook mais em linha com os resultados da empresa, tendo, por isso, a percentagem de remuneração em ações indexadas ao desempenho da Apple aumentado de 50% para 75%.