Apple prepara-se para começar a produzir os próprios ecrãs em 2024

A Apple planeia começar a usar os próprios ecrãs nos seus dispositivos móveis no início de 2024, revela a Bloomberg. O objetivo é reduzir a dependência de fornecedores externos, como a Samsung e a LG, aumentando assim o leque de componentes produzidos "dentro de portas".A primeira fase passará pela substituição dos ecrãs da gama alta dos relógios da marca até ao final do próximo ano, segundo revelaram fontes conhecedoras do tema ao meio de comunicação norte-americano. Em vez dos habituais OLED, os novos ecrãs deverão ser microLed. Posteriomente, a intenção é aplicar estes ecrãs a outros dispositivos, incluindo o iPhone.A alteração faz parte de um esforço da fabricante de telemóveis e outros dispositivos para obter mais controlo sobre o design e as capacidades dos seus produtos, assim como ficar menos dependente de fornecedores externos. Segundo a Bloomberg, a gigante tecnológica já deixou de usar os chips da Intel Corp. nos seus computadores, planeado fazer o mesmo com componentes chaves nos seus iPhones.A concretizar-se, este poderá ser um golpe nas receitas da Samsung e da LG, principais fornecedores de ecrãs de relógios da empresa.