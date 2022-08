CEO da Philips vai deixar cargo ao fim de 12 anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Frans van Houten, CEO da Philips desde 2011, vai deixar a empresa em outubro, revelou a companhia esta terça-feira. A decisão acontece depois de a neerlandesa ter visto o seu valor de mercado reduzido a mais de metade ao longo do último ano, na sequência da recolha de certos produtos do mercado por potenciais riscos para a saúde.



A notícia foi bem recebida pelos investidores, tendo, esta terça-feira, as ações da empresa chegado a subir 4,5%.



A partir de 15 de outubro, o cargo de diretor-executivo será ocupado por Roy Jakobs, responsável pelos negócios de "Connected Care" da empresa. Jakobs está atualmente encarregue pelo processo de recolha de milhões de ventiladores e máquinas para o tratamento da apneia do sono.

Leia Também Philips aumenta lucros para 383 milhões



Num comunicado divulgado na sua página oficial, a Philips afirma que é "o momento certo para uma mudança na liderança da empresa".



"Estou grato pela oportunidade de liderar a Philips para melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas através da inovação", afirmou o futuro CEO na mesma nota.



As ações da companhia caíram mais de 56% desde junho de 2021, altura em que foi anunciado que a empresa iria retirar do mercado milhões de equipamentos médicos por potenciais riscos para a saúde, devido a um componente abafador de som usado em alguns tipos de dispositivos auxiliares respiratórios e de sono.