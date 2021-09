Novo CEO da Amazon quer contratar 55 mil pessoas para área tecnológica

O novo CEO da Amazon, Andy Jassy, anunciou que pretende contratar 55 mil pessoas ao longo dos próximos meses, para funções ligadas à área de tecnologia. Naquela que foi a primeira entrevista desde que chegou ao cargo (a 5 de julho), Jassy detalhou que a empresa quer contratar este elevado número de pessoas para responder à procura em áreas como retalho, cloud e ainda pulicidade.



Com a feira anual de emprego da Amazon marcada para 15 de setembro, Jassy avançou à Reuters que espera que esta seja uma oportunidade para preencher uma boa parte das vagas. Segundo os números apresentados pelo gestor, as novas contratações vão representar um aumento de 20% nos funcionários da área tecnológica e "corporate" da Amazon, que já contabilizam 275 mil pessoas a nível global.



A comparar com os números de tecnológicas como a Google ou o Facebook, esta iniciativa de contratação da Amazon representaria quase um terço do número de trabalhadores da Google e uma aproximação ao total de 63.404 funcionários do Facebook (dados de junho).

