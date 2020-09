Claranet Portugal com volume de negócios de 121 milhões

A Claranet Portugal, empresa especialista em tecnologias e soluções de cloud e segurança, registou um volume de negócios de 121 milhões de euros no ano fiscal terminado nos 12 meses que terminaram em junho de 2020.





"O crescimento orgânico em todas as áreas de negócio impulsionou as receitas da Claranet Portugal", avança a emrpesa, no comunicado enviado às redações.





Com este resultado, o negócio em Portugal da Claranet corresponde já a cerca de 27% das receitas totais do grupo internacional, que alcançou um volume de negócios de aproximadamente 450 milhões de euros no mesmo período.





Nos últimos três anos, a Claranet Portugal registou um crescimento acumulado de cerca de 50% no volume de negócios. Com o crescimento obtido neste período, Portugal já representa um volume de negócios quase 20 vezes maior que o de Espanha. O ano fiscal de 2020 terminou com um EBITDA superior a 7 milhões de euros, o que representa um crescimento superior de 20% face ao ano anterior.

Para o ano fiscal de 2021, que se inicia em julho, a empresa prevê continuar o crescimento no volume de negócios, apesar dos desafios relacionados com a economia, na sequência da pandemia de covid-19.

"Não podemos ficar complacentes com o sucesso do passado, queremos imprimir um ritmo maior de mudança na própria Claranet, para nos reinventarmos continuamente e prepararmos um futuro melhor. Queremos continuar a inovar, para apoiar a digitalização das empresas", salienta António Miguel Ferreira (na foto), que na Comissão Executiva do grupo Claranet é responsável por Portugal, Espanha e América Latina.