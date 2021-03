Claranet reforça presença em Espanha com compra da ID Group

A tecnológica Claranet concluiu mais uma aquisição. A tecnológica especialista em soluções de cloud e cibersegurança anunciou esta quarta-feira a aquisição da empresa espanhola ID Group. O valor do negócio não foi revelado.Em comunicado, a Claranet destaca que esta aquisição, a 29ª do grupo em nove anos, "consolida a presença da Claranet em Espanha, criando uma empresa com receitas de 20 milhões e uma extensa carteira de serviços de gestão de Cloud e TIC".

A ID Group foi fundada em 1990 e é "uma empresa de referência no setor das TIC, com mais de 30 anos de experiência e especializada em serviços de infraestruturas TIC", destaca a Claranet. A tecnológica espanhola é especialista em "serviços de infraestruturas tanto em On-Premises como em Private Cloud".



Entre os clientes da nova empresa do universo Claranet estão a AC Marca, Fira de Barcelona, Santa & Cole, Grandvalira ou Banc de Sabadell d´Andorra.



Citado na mesma nota, António Miguel Ferreira, presidente do Conselho de Administração da Claranet Espanha e diretor-geral para a Ibéria e América latina, destaca que a aquisição faz parte da estratégia de crescimento orgânico do grupo. Com o negócio, a Claranet pretende liderar os segmentos de cloud e cibersegurança num "mercado de TI tão importante como o espanhol".





Já Sergi Aguilar, Diretor Executivo da ID Grup, sublinha que a integração "significará um aumento de escala" e permitirá à empresa espanhola "aumentar o ritmo de inovação, eficiência e qualidade".