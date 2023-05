Comissão Europeia dá luz verde à compra da Activision pela Microsoft

Nem um mês volvido desde que o regulador britânico bloqueou a compra da Activision Blizzard pela Microsoft, por 69 mil milhões de dólares, a União Europeia deu esta segunda-feira luz verde à operação. De acordo com Margrethe Vestager, comissária para a Concorrência e vice-presidente da Comissão Europeia, a Microsoft ter-se-á mostrado disponível para realizar concessões que permitam anular as preocupações de concorrência existentes.Particularmente, estão em causa duas propostas. Por um lado, a Microsoft compromete-se a dar uma licença grátis a outros fornecedores de videojogos na "cloud", para que os utilizadores possam ter acesso aos jogos da Activision no fornecedor preferido. Por outro lado, permite que qualquer consumidor possa jogar, também na plataforma de 'streaming' na 'cloud' de preferência, de todos os jogos para os quais tenham uma licença.Aliás, Vestager descreveu a possível aquisição como "pro-competição" e que iria "impulsionar" o mercado de jogos na "cloud", que representa atualmente apenas 1% a 3% do mercado de videojogos.Relativamente à discordância com o regulador britânico, a comissária para a Concorrência explicou que as diferenças se prendem com divergências relativamente a quão rápido deverá acontecer o desenvolvimento deste mercado. "Concordamos que o mercado de 'streaming' na 'cloud' é promissor. Podemos discordar na velocidade a que se vai desenvolver", afirmou a responsável no documento da Comissão Europeia, acrescentando que a UE vê um maior período de desenvolvimento do que os homólogos do Reino Unido.Ainda assim, a luz verde da Comissão pouca muda para a Microsoft, "uma vez que cada jurisdição decidiu com base nas condições de mercado da sua própria região", explicou a analista da Bloomberg Intelligence, Jennifer Rie. Por exemplo, no espaço económico europeu, a Sony, através da Playstation, tem uma quota de mercado muito superior à Xbox, detida pela Microsoft.As autoridades europeias fizeram ainda notar que, tanto a Microsoft como a Activision têm quotas de mercado muito baixas no segmento de jogos para telemóveis, que é cerca de metade do mercado europeu de videojogos.Tanto no Reino Unido, como nos Estados Unidos, a Microsoft recorreu da decisão dos respetivos reguladores.