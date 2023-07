Microsoft mais perto de concluir compra da Activision Blizzard após "luz verde" nos EUA

Leia Também Tribunal dos EUA bloqueia temporariamente compra da Activision pela Microsoft

Autoridade da Concorrência e Mercados do Reino Unido (CMA).





"Estamos desapontados com este resultado dada a clara ameaça que esta fusão coloca à concorrência nos serviços de subscrição de videojogos na 'cloud' e consolas. Nos próximos dias vamos anunciar os próximos passos para continuarmos a nossa luta para preservar a concorrência e proteger os consumidores", afirmou um porta-voz da FTC à CNBC.



A FTC argumentava que a Microsoft tinha demonstrado interesse em fazer alguns videojogos exclusivos, evitando que eles apareçam na Playstation da Sony ou na Nintendo Switch. A Microsoft, por outro lado, afirmou que desejava tornar os títulos da Activision mais acessíveis, em parte para aumentar as subscrições da biblioteca de videojogos: Game Pass e que a aquisição tinha com objetivo adicionar videojogos para telemóveis ao atual portfeólio.

Primeiro um bloqueio do regulador britânico e um bloqueio temporário nos Estados Unidos. Depois uma "luz verde" da Comissão Europeia e agora uma "luz verde" nos Estados Unidos. A Microsoft recebeu a aprovação de um tribunal norte-americano para a compra da Activision Blizzard por 69 mil milhões de dólares.Uma juíza do Tribunal Federal de São Francisco negou à Comissão Federal do Comércio (FTC, na sigla em inglês) uma moção que impediria a Microsoft de terminar a compra da Activision."A FTC não demonstrou que é provável que seja bem sucedida a sua afirmação de que a fusão das duas empresas irá provavelmente retirar o Call of Duty da Playstation da Sony, ou que a sua propriedade sobre os conteúdos da Activision irá diminuir substancialmente a concorrência nos mercados de subscrição de videojogos e de videojogos na 'cloud'", decidiu a juíza Jacqueline Scott Corley.Ainda assim, a FTC poderá, caso assim o entenda, apresentar o seu recurso da decisão, apenas até sexta-feira e, no Reino Unido, as duas empresas ainda têm de encontrar uma forma de resolver a oposição da